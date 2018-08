Juventus, l'iniziazione di Cristiano Ronaldo: canta sulla sedia VIDEO

17/08/2018

Cristiano Ronaldo si è già ambientato al meglio nello spogliatoio della Juventus. Il cinque volte Pallone d'oro, vero colpo del mercato 2018, non è passato indenne dal rito di iniziazione per ogni nuovo arrivo nel gruppo. CR7 è quindi salito sulla sedia in mezzo alla stanza e davanti a tutti ha cominciato a intonare una canzone. "Bravo bravo" lo ha incalzato Allegri.