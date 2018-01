Juventus, il bunker è tornato: impossibile segnare a Szczesny

28 gennaio 2018

La Juventus è tornata. In vetta alla classifica dopo la vittoria col Chievo, ma non solo. La versione bunker che tanti successi ha regalato ai bianconeri negli ultimi anni è tornata a risplendere dopo l'inizio tambureggiante in attacco, ma fragile in difesa. La svolta dopo il ko di Genova con la Samp: 1 gol subito nelle ultime 9 partite di campionato , a prescindere dal modulo a tre o quattro attaccanti. Manna per le statistiche di Szczesny .

Lo schiaffo del Ferraris come quello del Mapei Stadium un paio di stagioni fa. La Juventus vince da più di un lustro e ogni anno, evidentemente, ha bisogno di una scoppola per ritrovare la retta via. Il campionato glielo permette, concede del tempo ad Allegri e soprattutto ai suoi giocatori, di sperimentare e provare l'ebbrezza di un gioco più offensivo e meno rigido. La solidità difensiva però nel nostro calcio è fondamentale e proprio a Torino è da sempre un punto cardine dei successi, quindi era solo questione di tempo. Le giornate necessarie ad assorbire l'addio di Bonucci e a digerire una rosa più offensiva e meno abituata a rintanare nella fase difensiva con i giusti tempi, complicati dagli infortuni di Howedes e De Sciglio.



Questione di tempo, si diceva; tempo che è amico di Allegri e dei bianconeri e che ora, all'alba del momento chiave della stagione sta restituendo una Juventus pressoché imperforabile. Con il Chievo (suicidio tecnico dei clivensi a parte) come contro il Cagliari e il Genoa, tre prestazioni lontane dall'essere considerate brillanti, la solidità difensiva ha permesso ai bianconeri di portare a casa l'intera posta in palio senza strafare. Un gol subito nelle ultime nove di campionato, che diventano tredici partite considerando anche Coppa Italia e Champions: Benatia nuovo leader capace di far rifiatare Chiellini e Barzagli a turno scalzando quest'ultimo e Rugani nelle gerarchi di Allegri. Poi Szczesny, riserva di lusso ora che tornerà Buffon e in grado di fare le prove per il futuro senza far rimpiangere Superman Gigi.



Non è ancora la miglior difesa, ma il trend è segnato. Le avversarie sono avvisate: i tempi dei peccati di gioventù sono finiti, la Signora è tornata ad essere Vecchia e intoccabile.