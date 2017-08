Juventus, Higuain: "Chiedo scusa ai tifosi, vi meritate di più"

14 agosto 2017

Il giorno dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, Gonzalo Higuain chiede scusa ai tifosi della Juve: "Si meritano più di questo, so che possiamo e dobbiamo fare di più, ma questo è solo all'inizio, e ora più che mai abbiamo bisogno del vostro amore perché siamo più forti se siamo insieme", ha scritto il Pipita in un post sul suo profilo Instagram. Poi la promessa: "Sarà un anno fantastico insieme. Grazie per esserci sempre".