Juventus: Höwedes, visite mediche e firma sul contratto

30 agosto 2017

Primo giorno da juventino per Benedikt Höwedes. Questa mattina il difensore tedesco è atterrato a Torino e si è subito recato al JMedical per sottoporsi alle visite mediche di rito. Arrivo alle 10:10 e l'uscita poco dopo le 18. Il campione del mondo è stato accolto da un gruppo di tifosi e non ha rilasciato dichiarazioni. In serata è prevista la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Vecchia Signora. Affare da 15 milioni complessivi con lo Schalke: 3 per il prestito e 12 per il diritto di riscatto.