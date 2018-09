Juventus, Dybala: "Lavorerò duro per riprendere il posto da titolare"

13/09/2018

Obiettivo numero uno: riprendersi la maglia da titolare della Juventus . La stagione di Dybala in bianconero non è iniziata nel migliore dei modi, anzi, Allegri lo ha relegato in panchina: "Ammetto di non essere partito come le stagioni passate - ha commentato la Joya dall'Argentina -. Ora però voglio tornare a Torino per recuperare il mio posto nella Juve". Nessuna incompatibilità con Ronaldo: "Va benissimo con lui, dobbiamo solo lavorare".

Le panchine imposte da Allegri hanno fatto rumore e paventato un addio già negli ultimi giorni di mercato estivo. Ora, con gli impegni delle nazionali alle spalle e le voci di un trasferimento in Spagna portate avanti solo da chi l'ha portato in Italia come Zamparini, per Dybala c'è la volontà - e la necessità - di tornare protagonista sul campo.



"Una cosa è certa, quando torno a Torino lavorerò duramente per riprendere il mio posto nella Juventus - ha spiegato Dybala, ammettendo -. Non sono partite bene come nelle ultime due stagioni, ma devo solo lavorare". Al fianco di Cristiano Ronaldo, per i più maligni il suo vero problema in campo: "Con Cristiano va benissimo, dobbiamo solo lavorare ancora insieme. Abbiamo davanti tutta la stagione per migliorare. Dopo aver avuto la fortuna di giocare con Messi, ora posso giocare con CR7: è bellissimo".