Juventus, da record anche l'incasso da 4 milioni

12 aprile 2017

Atmosfera delle grandi occasioni nel fortino della Juventus e serata da record in tutti sensi quella dello Stadium. I biglietti per l'andata dei quarti di finale di Champions erano andati a ruba in pochi minuti e il risultato è stato inevitabile. Nuovo record d'incasso e cifra praticamente tonda. Nelle casse bianconere sono entrati 4 milioni di euro. Esattamente 4.001.076. Quarantunomila spettatori e una coreografia indimenticabile come il 3-0 rifilato al Barcellona con la scritta #itstime. Un monito per i catalani, un avvertimento per il resto della concorrenza in vista della finale di Champions a Cardiff.