Juventus, CR7 ha trovato casa: vivrà in pre-collina

27/07/2018

Cristiano Ronaldo è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus. Nelle ultime ore il portoghese ha scelto la casa che lo ospiterà nei quattro anni a Torino: è una villa in pre-collina dotata di tutti i comfort. Come si legge su ‘La Stampa’, CR7 ha già fatto avviare i lavori di ristrutturazione in vista del suo arrivo compresa l’asfaltatura della strada che conduce dal cancello d’ingresso alla villa attraverso il parco.



Cristiano Ronaldo, che dovrebbe approdare a Torino nella giornata di domenica, si unirà alla squadra lunedì mattina alla Continassa: l’esordio ufficiale del portoghese in maglia bianconera è fissato per il prossimo 12 agosto a Villar Perosa in occasione della consueta amichevole annuale tra Juventus A e Juventus B.