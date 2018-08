Juventus, botta e risposta tra un tifoso a Bonucci: "Chiedici scusa"

04/08/2018

Il ritorno di Bonucci alla Juventus non è passato inosservato. Dopo l'accoglienza gelida a Caselle, il difensore che ha chiesto di tornare in bianconero dopo un solo anno al Milan deve riconquistare l'affetto dei tifosi. Prima dell'allenamento alla Continassa Bonucci ha affrontato un botta e risposta con un tifoso ancora arrabbiato: "Quando ci chiederai scusa?". "Non devo rispondere a parole" ha ribattuto il difensore.