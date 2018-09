Juventus, Bernardeschi: "Siamo i favoriti per la Champions"

11/09/2018

L'obiettivo stagionale della Juventus è vincere la Champions League , per questo a Torino è arrivato a Cristiano Ronaldo e l'acquisto del fuoriclasse portoghese ha portato tanta fiducia a tutto l'ambiente, da Nedved a Federico Bernardeschi , che dopo la deludente parentesi con la Nazionale in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky ha ammesso le ambizioni dei bianconeri: "Siamo veramente forti, forse siamo la squadra favorita la Champions".

"Abbiamo una rosa forte, completa e con grandissimi giocatori - ha spiegato il l'attaccante azzurro di Allegri -, questa è la verità, siamo la squadra favorita. Non vuol dire che sarà facile - ha aggiunto - la Champions League è una competizione molto particolare, dove ci sono aspetti che possono cambiare da un momento all'altro. Essere la favorita non significa vincere, però ovviamente c'è il fatto che noi ci sentiamo una grandissima squadra, abbastanza forte per fare il meglio possibile. Ovviamente però bisognerà dimostrarlo sul campo".