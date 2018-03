Juventus-Atalanta 2-0: da Napoli scatta la denuncia

16 marzo 2018

Juventus-Atalanta 2-0 è valsa tre punti ai bianconeri e l'allungo in classifica sul Napoli , ma anche una denuncia (o presunta tale). Dopo il recupero di campionato all'Allianz Stadium vinto dalla squadra di Allegri, sui social è diventata virale la foto delle lamentele ufficiali di un tifoso napoletano in Procura . Motivo? "L'Atalanta ha lasciato senza fatica la vittoria alla Juventus [...] denuncio perché si indaghi sui rapporti tra i due club".

Vera o frutto dell'immaginazione del web che sia, questa cosa va presa come una gogliardata divertente nella sua assurdità. Del resto la foto che gira sui social ha comunque tratti dell'originalità e non risparmia critiche anche al Papu Gomez che "a fine partita metteva like a Dybala su Instagram". Insomma, l'intenzione di tale Gennaro Ciro è chiara: vuole che la Procura indaghi sui rapporti tra Juventus e Atalanta perché non ne risulti falsato il campionato. Ci riuscirà?