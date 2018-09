Juventus, anche la prova tv per Douglas Costa: rischia fino a 6 giornate e 100.000 euro di multa

16/09/2018

Da regolamento l'esterno sa già che non potrà esserci contro Frosinone, Bologna e Napoli: lo sputo è assimilabile alla condotta violenta, che prevede tre giornate di squalifica. Dato però che le immagini verranno analizzate con la prova tv, nel caso in cui l'arbitro Chiffi ammetterà di non aver visto la gomitata e di non averla quindi sanzionata, le giornatedi squalifica potrebbero essere raddoppiate e arrivare fino a sei. In Champions Mihajlovic ne prese otto, Totti quattro agli Europei, Rosi e Lavezzi (ultimo caso in serie A, datato 2011) tre.



Per quanto riguarda la multa, il minimo parla di 20 mila euro che corrispondono al 5% dello stipendio. Ma, in caso di stangata pesante, la Juventus potrebbe anche ricorrere al Collegio Arbitrale della Lega arrivando a multarlo di 100.000 euro.