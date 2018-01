Juventus, Allegri: "Vittoria importante, eravamo stanchi"

22 gennaio 2018

Contava solo la vittoria e i tre punti contro il Genoa sono arrivati. La Juventus resta in scia del Napoli: "Era importante vincere questa partita. Il finale si poteva gestire meglio, ma eravamo un pochino stanchi per i carichi settimanali. In ogni caso non abbiamo concesso occasioni al Genoa". Nessuna risposta a Sarri sulle polemiche per il calendario: "Le partite vanno giocate e basta. Facciamo la corsa su noi stessi e poi sul Napoli".

Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria per 1-0 contro il Genoa: “Il finale si poteva gestire meglio, ma eravamo un pochino stanchi - ha ammesso il tecnico bianconero a Premium Sport -. Non abbiamo comunque concesso occasioni agli avversari: l’obiettivo era di portarla a casa, c’è stata partecipazione da parte di tutti specialmente nei minuti finali, quando è subentrata un po’ di stanchezza per via del lavoro settimanale".



Nessuna risposta alle polemiche sul calendario lanciate da Sarri: "Le partite vanno giocate e basta, non ho bisogno di replicare a Sarri. A me portano il calendario, guardo le partite e le giochiamo, punto. Mandzukic e Higuain hanno giocato bene, sacrificandosi per la squadra, ma a tutti i ragazzi bisogna fare i complimenti: era importante vincere per non perdere l’abitudine dopo la sosta e per rimanere in scia al Napoli. Come si tiene motivata questa squadra? Ho detto ai ragazzi che arrivare al settimo Scudetto sarebbe una cosa che va oltre la leggenda, è una sfida con noi stessi. Stiamo facendo bene come sta facendo bene anche il Napoli, quindi c’è da rimanere lì e sfruttare il momento buono".



Chiellini e Benatia ormai sono una certezza: "Stanno facendo bene, come hanno sempre fatto bene Rugani, Barzagli e altri: l’importante è che tutta la squadra si faccia trovare pronta, in ogni occasione. Buffon? In settimana rientra con la squadra, è pronto e se starà bene il titolare è ancora lui, nonostante le grandi prestazioni di Szczesny. E spero di poter recuperare presto tutti gli altri. Il trasferimento di Dzeko al Chelsea indebolisce la Roma? Noi facciamo la corsa su noi stessi, anzi volendo sul Napoli che è davanti a noi.”