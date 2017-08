Juventus, Allegri: "Var? Per fortuna abbiamo Buffon"

19 agosto 2017

Tre gol e tre punti all'esordio in campionato per la Juventus che all'Allianz Stadium ha strapazzato il Cagliari: "I ragazzi sono stati bravi perché hanno lavorato tutti insieme - ha commentato Allegri -. Quando facciamo una fase difensiva con questa attenzione è difficile che ci tirino in porta, non come in precampionato". Il Var ha assegnato un rigore ai sardi parato da Buffon: "Non commento l'episodio, per fortuna Gigi è sempre il migliore".

Massimiliano Allegri ha commentato a Premium Sport la vittoria contro il Cagliari all'esordio in campionato: “I ragazzi oggi sono stati bravi. Considerando che è l’inizio di stagione, dove manca un po’ di brillantezza, abbiamo fatto bene. Naturalmente c’è da migliorare, ma dobbiamo farlo con serenità. Quando la squadra lavora tutta assieme in fase difensiva è difficile che ci tirino in porta, invece nel precampionato abbiamo preso sempre gol e questo era un segnale che qualcosa non stava funzionando. Su questi aspetti dobbiamo migliorare e per migliorare bisogna fare fatica: le squadre che interpretano la fase difensiva camminando è difficile che centrino gli obiettivi che si erano prefissati.



Senza Bonucci è cambiato il modo di impostare il gioco dalle retrovie: "I nostri difensori sono bravi, magari non hanno il lancio di 40 metri di Leo, ma sono bravi in uscita e hanno ancora margini di miglioramento". La novità allo Stadium è stato l'utilizzo del VAR con cui è stato assegnato il rigore al Cagliari: "Non lo commento come non commentavo prima l’operato degli arbitri, dico solo che per fortuna abbiamo in porta Gigi che è ancora il migliore. In che contesto tattico si deve inserire Matuidi? A centrocampo possiamo giocare con diversi moduli, l’importante è averli certi cambi.”