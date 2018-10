Juventus, Allegri: "Oggi bisognava vincere, avevamo la testa a Manchester"

20/10/2018

"E' davvero un peccato - ha continuato il tecnico bianconero - oggi era una partita da vincere, invece siamo passati da frenetici ad addormentati e viceversa. Probabilmente avevamo la testa a Manchester, invece dovevamo essere più concentrati, perché nessuno vince prima di scendere in campo".

"Il gol subito? Eravamo già fuori dalla partita da 10 minuti - ha detto Allegri - oggi dovevamo fare più gol e non ne siamo stati in grado. Negli ultimi 35 minuti siamo usciti dalla partita, ci è anche andata bene su un paio di contropiede. Nel primo tempo abbiamo fatto benino, anche se eravamo troppo frenetici e non abbiamo avuto la pazienza di tenere la palla e girarla, abbiamo fatto molto possesso, ma non siamo mai stati padroni della partita".

Quello dello Stadium è il primo pareggio stagionale per i bianconeri: "E' un risultato che era nell'aria - ha confessato il tecnico - non abbiamo fatto dei buoni allenamenti a livello di testa, poi invece siamo partiti bene, ma abbiamo avuto troppa fretta di vincerla. E' un pareggio che ci fa bene, così torniamo coi piedi per terra e capiamo che per vincere le partite bisogna fare fatica".

"Peccato - ha concluso Allegri - perché oggi bisognava vincere, sarebbero stati tre punti importanti perché in questo mese si spacca la classifica del campionato. Loro sono stati bravi a farci uscire dalla partita, non ci era mai capitato. Ora però non serve alzare la voce, bisogna essere responsabili e capire meglio i momenti della partita".