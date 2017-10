Juventus, Allegri: "Con l'Udinese è una tappa fondamentale"

21 ottobre 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

- Cosa significa che Dybala sta poco bene? In che senso? Quello che gli sta capitando in questi giorni extra campo influisce? Domani gioca?

"Stava, al passato. E' tornato dall'Argentina giovedì, non stava bene, ha avuto un mezzo attacco influenzale, quindi l'avevo lasciato a casa. Venerdì si è ripresentato e il sabato non ha giocato, ha giocato mezz'ora con la Lazio. Per quanto riguarda il momento, sta bene. Poi per quanto riguarda quelle che sono le cose fuori dal terreno di gioco, Paulo è un ragazzo che ha carattere, che sa gestirle, saprà gestirle. E' normale che possano capitare, però è molto sereno e sta bene anche fisicamente. Domani gioca".



- Cosa intendi per disconnesso?

"Io non sono un tecnico, ma quando si collega una rete wi-fi e non è connessa, non riesci a collegarti. Quindi quando uno in campo, magari fa delle cose, sembra disconnesso. E' stato un modo di dire, ho usato una parola che si avvicinava molto alla rete wi-fi, ho fatto un paragone giovane. Io non sono giovane, non sono molto tecnologico, però qualcosa riesco a capire abbastanza".



- C'è un motivo per cui Rugani ha trovato meno spazio ultimamente?

Domani giocherà. Ho fatto delle scelte perché in allenamento non mi ha dato garanzie giuste, poi gli altri sono di grande livello. Può capitare di stare fuori



- Quanto è delicata la trasferta di Udine?

E' sempre una tappa particolare e siamo in un momento delicato noi e loro. Hanno bisogno di punti e faranno una partita fisica e attenta. Dovremo farci trovare pronti perché sono una buona squadra



- Buffon giocherà? Quanto tornano gli infortunati?

Marchisio è convocato, mentre Matuidi resterà a Torino perché è affaticato. Buffon gioca titolare. De Sciglio da lunedì torna in gruppo, mentre Howedes ci vorrà ancora un po'. Pjaca giocherà con la Primavera per mettere minuti nelle gambe. Bisogna avere pazienza perché è un periodo delicato



- Chiellini ha bisogno di rifiatare un po'?

Rugani giocherà e al 99% al suo fianco giocherà Chiellini. Siamo in un momento delicato anche perché abbiamo giocatori che devono recuperare la condizione come Pjanic e Khedira. Stringiamo i denti da qui alla sosta per fare più punti possibile



- Alex Sandro è in calo: problema fisico o mentale?

Durante la stagione ci sono momenti in cui uno sta meglio o peggio, ma fa parte del calcio. Fisicamente sta bene ed è un giocatore importante anche se ultimamente ha fatto meno bene



- Quanto gli infortuni complicano la ricerca della vera Juve?

Quest'anno facciamo più gol dell'anno scorso, ma ne prendiamo di più. Gli infortuni durante la stagione capitano, ma è un'occasione per lavorare più di squadra per fare punti. Serve maggiore attenzione



- Che indicazioni vi ha dato lo Sporting Lisbona?

Il cambio decisivo è stato anche un po' fortunata. Costa a sinistra e Mandzukic a destra era un cambio che avevo in mente da tempo, volevo farlo anche contro la Lazio



- Più di metà dei gol vengono subiti agli inizi dei tempi: è un problema d'approccio?

In tre trasferte abbiamo preso 5 gol e il nostro obiettivo a Udine è di non prendere gol. Anche contro lo Sporting siamo entrati nella ripresa un po' molli, poi i ragazzi si sono ripresi



- Cosa toglierebbe a Napoli e Inter?

Spero in un pareggio, anche se noi dobbiamo vincere. Il Napoli sta confermando il lavoro degli ultimi anni ed è cresciuta molto anche in Europa, come ha dimostrato in casa del Manchester City. Spalletti è un valore aggiunto per l'Inter e hanno un'ottima solidità che gli permette di vincere le partite subendo pochi gol. Sono due squadre che insieme a Roma, Lazio e Milan andranno fino in fondo



- A che punto è Douglas Costa?

Sta bene, è un cambio importante.



- L'ha sorpresa più l'inizio del Napoli o del Milan?

I rossoneri verranno fuori alla fine anche se in questo momento non stanno arrivando i risultati. Il Napoli è una conferma