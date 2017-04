Juventus, Allegri: "Bonus finiti, dobbiamo battere il Chievo"

7 aprile 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

"Dovremo affrontare il Chievo molto seriamente perché porta tanti rischi e abbiamo finito i bonus. Veniamo da due partite difficili e non ci deve essere alcun calo di tensione. Mandzukic non sarà a disposizione, ma magari faccio giocare Dybala centrocampo".



Non è rischioso far giocare Dybala in vista del Barcellona?

"Ha bisogno di giocare, è un giocatore che corre molto. Più gioca e più migliora, ha una condizione accettabile ma non ottimale. Non dobbiamo fare calcoli, battiamo il Chievo e poi penseremo al Barcellona. In questo periodo di stagione non posso fare calcoli, ancora meno con i problemi che abbiamo in attacco"



Ha già fatto la tabella scudetto?

Non ne faccio, basta affidarsi alla matematica. Dobbiamo fare 93 punti perché la Roma al massimo può farne 92. Pensiamo a prenderne tre col Chievo e ci servirà l'aiuto dei tifosi



Ci saranno cambi a centrocampo?

Valuterò oggi chi sta più o meno bene. Marchisio può tornare titolare, ma le scelte sono condizionate da chi giocherà davanti



Ha lavorato più sulla testa o sulla tattica in vista del Chievo?

Sulla tattica no perché abbiamo un solo allenamento prima della partita. Andando avanti abbiamo meno possibilità di sbagliare e i ragazzi lo sanno. Bisogna vincere e non abbiamo scelta



Rivedremo dottor Chiellini in campo? Che differenze rispetto all'andata?

Il Chievo è molto ben preparata tatticamente ed esperta. Chiellini vediamo se avrà recuperato, anche dalle fatiche universitarie. Dovremo avere molte più motivazioni di loro



E' possibile non pensare al Barcellona? Vi fa paura?

Non bisogna pensare al Barça, sono partite che si preparano da sole. Rispettiamo i catalani, è un quarto di finale di Champions. Loro, con il Bayern e il Real come noi, sono in un'ottima condizione fisica e mentale



Qual è il confine tra una stagione straordinaria e una normale?

Andiamo un passo alla volta. Una finale l'abbiamo raggiunta, merito dei ragazzi che stanno facendo cose straordinarie per le grandi qualità morali che hanno che portano ai risultati anceh nei momenti di difficoltà. Noi vogliamo vincere tutte e tre le competizioni, ma non è facile. Viviamo questo momento con grande entusiasmo, alziamo l'asticella perché possiamo arrivare fino in fondo ovunque. Pensare di poterlo fare, farà la differenza



Ci saranno altri esperimenti sugli esterni?

Devo vedere come sta la squadra. Mandzukic non credo di averlo, Pjaca è out e Kean non sarà a disposizione



Sarà il prossimo allenatore della Juventus?

E' un problema che non esiste, ho un contratto. Il mio futuro dev'essere l'ultimo dei pensieri in questo momento. Dobbiamo restare concentrati perché non abbiamo vinto ancora nulla. Io sono contento di stare alla Juventus, quando ci incontreremo parleremo di quello che sarà



La negatività è stata allontanata dopo la semifinale col Napoli?

Ho parlato di negatività dopo il pari di Napoli in campionato, ma io avevo visto la partita come un'ottima fase difensiva. Ci sono tanti modi per arrivare a un obiettivo e l'importante è arrivarci alla fine



Dani Alves quanto è migliorato tatticamente?

Ho due giocatori importanti sulla destra. Ha avuto difficoltà iniziali perché non è facile cambiare campionato e calcio, poi si è fatto male. E' importante per noi



In caso di Triplete potrebbe andare via ugualmente?

L'obiettivo principale è vincere il campionato per entrare nella leggenda. La Champions è una competizione a sé, ma lì il nostro obiettivo era arrivare nelle prime otto.