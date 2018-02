Juventus, Alex Sandro uomo in più: "Resto per vincere"

1 febbraio 2018

Da partente a giocatore importante dello scacchiere della Juventus . Alex Sandro non sta vivendo la miglior stagione in bianconero, ma dalla buona prestazione in Coppa Italia la sua annata potrebbe cambiare, senza la distrazione del mercato: "Devo fare ancora meglio - ha raccontato a Jtv -, ma sto lavorando molto nelle due fasi". Bianconeri in lotta su tre fronti: "Io voglio continuare a vincere, e penso di essere nella squadra giusta per farlo".

Rimasto alla corte di Allegri nonostante le sirene di mercato provenienti da mezza Europa, con il Chelsea in testa, la Juventus ora ha bisogno del miglior Alex Sandro: "La lotta scudetto è ancora aperta e dobbiamo fare tutti meglio e di più per vincere. Col Sassuolo dovremo impegnarci, ma siamo pronti e in casa è come se giocassimo sempre uno in più con il pubblico dell'Allianz Stadium che ci sostiene sempre".



Pubblico che però si aspetta qualcosa di più dall'esterno brasiliano, più volte stuzzicato anche da Allegri per il rendimento stagionale e per le voci di mercato: "Futuro? Io voglio continuare a vincere e penso di essere nella squadra giusta per farlo - ha commentato Alex Sandro -. Bisognerà farsi trovare pronti contro il Tottenham in Champions League e io farò del mio meglio per essere d'aiuto".