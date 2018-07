Juventus, al lavoro negli States

25/07/2018

In attesa di Cristiano Ronaldo, la Juventus continua la sua preparazione. Atterrata negli Stati Uniti, la squadra di Massimiliano Allegri ha iniziato ad allenarsi in vista del debutto a stelle e strisce contro il Bayern Monaco a Philadelphia. Il tecnico livornese avrà a disposizione il tridente composto da Bernardeschi e Alex Sandro sugli esterni e Favilli punta centrale. In campo anche i nuovi: Perin, Cancelo, Caldara ed Emre Can.