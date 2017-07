Juve, visite per Bernardeschi: bagno di folla tra i tifosi

24 luglio 2017

Un autentico bagno di folla, con tanti tifosi raggianti, cori e striscioni: è questa l'accoglienza riservata a Federico Bernardeschi, arrivato al JMedical di Torino per sostenere le visite mediche che lo porteranno a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Già nel pomeriggio potrebbe arrivare l'ufficialità, poi Bernardeschi partirà alla volta degli Stati Uniti dove si aggregherà ai nuovi compagni per la tournée in corso.