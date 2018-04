Juve: un'altra vittoria "al modo di Allegri", ma con il Real deve cambiare

1 aprile 2018

Nell'uovo di Allegri c'è sempre una regalo . Questa volta, grazie al successo per 3-1 sul Milan , i tifosi della Juventus possono scartare la sorpresina che corrisponde al +4 in classifica sul Napoli a otto giornate dalla fine con lo sontro diretto allo Stadium del 21 aprile (o 22) che potrebbe chiudere anticipatamente i conti dopo i tre punti strappati al San Paolo nel girone di andata con la perla di Higuain. Nemmeno l'ex (avvelenato e goleador) Bonucci è riuscito a rovinare la Pasqua ai bianconeri. La legge dello Stadium, contro i rossoneri, ha funzionato ancora: 7 partite e altrettanti successi bianconeri. Adesso, però, non c'è tempo per festeggiare con amici e parenti: torna la Champions . I quarti di finale con il Real Madrid rappresentano una sfida tanto affascinante quanto complicata. Anche perché i problemi di formazione non sono terminati con il ritorno in campo (gol-vittoria compreso) di Cuadrado .

Martedì sera, infatti, contro i bi-campioni d'Europa in carica, servirà l'ennesimo colpo di genio di Allegri. Forse tornerà a disposizione Mandzukic, forse Cuadrado avrà più di 25 minuti nelle gambe, forse anche Alex Sandro sarà arruolabile, ma mancheranno gli squalificati Pjanic e Benatia, fondamentali da inizio stagione. Niente panico, però. Il Real partirà ovviamente con i favori del pronostico, ma Allegri spera di riuscire a trovare l'ennesima soluzione all'enigma: contro il Milan sono stati decisivi gli ingressi in campo di Douglas Costa e Cuadrado, con il Tottenham, invece, nel ritorno degli ottavi di Champions, con due gol da segnare in 35' per superare gli ottavi, furono determinanti Lichtsteiner e Asamoah, buttati nella mischia come laterali di difesa ma capaci di far perdere ogni riferimento tattico alla squadra di Pochettino. Allegri, come da tweet post vittoria con il Milan, continuerà a fare "a modo suo".