Juve: Szczesny, il futuro è già qui!

24 dicembre 2017

Cinque clean sheet di fila: Wojciech Szczesny è il volto più bello e inaspettato di questa Juventus. Una Juventus che è tornata a far paura. Contro la Roma il portiere polacco ha superato l'esame della maturità prendendosi anche la laurea, con lode, in un colpo solo. Prima la parata sul El Shaarawy, poi il grande salvataggio su Schick nel finale. I giallorossi sono stati il suo passato; il presente e il futuro, invece, è a forti tinte bianconere. La porta di Allegri è in buone mani e Buffon , che ha abbandonato il sogno del record di presenze in Serie A di Paolo Maldini, può recuperare tranquillo dall'infortunio. Gran colpo di Marotta in estate che l'ha strappato all'Arsenal per 12 milioni di euro. L'ad bianconero ci ha visto lungo ancora una volta e ora si coccola il portierone polacco che si è reso utile alla causa bianconera prima del previsto. Con l'infortunio di Buffon, Szczesny si è preso la scena con ottime parate. Non è un caso che con lui la difesa sia tornata a essere superlativa: sono otto partite che i bianconeri non subiscono gol, le ultime cinque con in porta proprio l'ex Arsenal. Dà sicurezza ai compagni e Allegri ha trovato il giusto equilibrio insieme a Benatia : sono loro i due nuovi pilastri per andare a caccia del settimo scudetto e della Champions. Difesa super e attacco miglior del campionato (non accadeva da 60 anni di questi tempi). Contro la Roma gli attaccanti bianconeri non hanno trovato la via della rete ma sono stati comunque pericolosi. Una squadra con grande equilibrio quella di Allegri, un grande gruppo capace anche di soffrire come è successo negli ultimi 15 minuti del match dell'Allianz Stadium. La Juve è tornata a fare la voce grossa.

JUVE-ROMA 1-0, LE STATISTICHE

• Considerando tutte le competizioni, la Juventus non subisce gol da otto partite: non gli capitava da febbraio 2016.

• La Juventus ha vinto tutte le ultime sette partite casalinghe con la Roma in campionato, il record casalingo contro i giallorossi è di 8 vittorie di fila dal 1958 al 1965.

• La Roma è andata in svantaggio in trasferta per la prima volta in questo campionato: quella giallorossa resta, con Milan e Sassuolo, una delle tre squadre a non aver ancora recuperato punti da situazione di svantaggio nella Serie A in corso.

• Sesto gol sugli sviluppi di corner per la Juventus, un record condiviso con il Napoli in questo campionato.

• Gli ultimi quattro gol subiti dalla Roma in campionato sono arrivati tutti sugli sviluppi di palla inattiva.

• La Juventus ha effettuato 22 conclusioni stasera, la Roma non ne aveva mai concesse così tante in un match di questo campionato.

• Sette dei 14 tiri tentati dalla Roma in questa partita sono arrivati dal minuto 80 in avanti.

• Con quello di Florenzi, salgono a 14 i legni colpiti dalla Roma in questo campionato: almeno tre più di ogni altra squadra.

• Mehdi Benatia ha segnato il suo terzo gol in Serie A con la maglia della Juventus, il secondo stagionale: tutte queste reti sono arrivate allo Stadium. • Giorgio Chiellini ha disputato stasera la sua 350ª partita in Serie A (313 con la Juventus).