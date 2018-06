Juve su Milinkovic: idea Pjaca per stuzzicare la Lazio

2 giugno 2018

Milinkovic ha giocato una stagione strepitosa: e i 14 gol e 9 assist nelle 48 partite giocate non rendono nemmeno del tutto l'idea del valore e dell'importanza del centrocampista ex Genk, che fisicamente e tecnicamente è dotato di qualità rare nel panorama calcistico. E il fatto che abbia solo 23 anni fa di lui uno dei centrocampisti più ambiti in Europa. Lotito lo sa e non ha intenzione di scendere a compromessi. Anche se trattare diventerà inevitabile visto che la permanenza del serbo nella Capitale, soprattutto senza Champions, può essere definita impossibile. La plusvalenza, per un giocatore pagato 15 milioni, è certa ed è pure di quelle consistenti. Per la Lazio, insomma, sarà comunque un affare, al netto della grave perdita di una pedina che è stata fondamentale nello scacchiere di Inzaghi.



Ora si tratta di capire cosa la Lazio possa avere in cambio, oltre a tantissimi milioni. Lotito dice di voler partire da una base d'asta di 120 milioni o forse anche di più. Su Milinkovic c'è forte l'interesse del Manchester United, Real Madrid e Psg. Ma occhio alla Juve. Sì perché proprio i bianconeri, come riporta Tuttosport, avrebbero un'idea per stuzzicare la Lazio: offrire Marko Pjaca come contropartita tecnica per abbassare le cifre dell'operazione. Il croato rientrerà a Vinovo dopo il prestito allo Schalke: la sua stagione in Bundesliga non è stata indimenticabile (9 presenze e due gol) ma è dotato di qualità indiscutibili e ha bisogno di continuità per tornare ad alti livelli. E difficilmente alla Juve la potrebbe trovare, chiuso dai vari Douglas Costa, Bernardeschi e Mandzukic. Di certo in una squadra come la Lazio potrebbe avere più chance, oltretutto ha un ingaggio, 1,8 milioni, che si scosta di poco rispetto agli 1,5 che guadagna attualmente Milinkovic. In questo modo Lotito oltre a incassare moneta sonante avrebbe in cambio anche un giocatore di qualità su cui puntare per non dare l'idea di una squadra in smobilitazione dopo la mancata qualificazione in Champions. Inzaghi, oltretutto, ha dato ampie conferme di quanto sia bravo a valorizzare i giovani. L'idea della Juve, insomma, è questa. Un'idea che in casa Lazio potrebbero prendere in considerazione. Offerte folli dall'estero, permettendo.