Juve, sospiro di sollievo: Dybala c'è

31 marzo 2017

Dybala sì, Mandzukic con ogni probabilità no. E' questa la sensazione dal quartier generale della Juve in vista della super-sfida di domenica sera contro il Napoli al San Paolo . L'argentino, sia pure in condizioni fisiche non ottimali, ha infatti svolto gran parte dell'allenamento con il resto del gruppo dimostrando di fatto di essere regolarmente arruolabile da Max Allegri. Diverso il discorso relativo a Mario Mandzukic, che ha invece effettuato un lavoro differenziato. Logico, quindi, pensare che il croato partirà della panchina e verrà tenuto a riposo in vista della Coppa Italia.