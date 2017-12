Juve, si ferma Pjanic: in dubbio per il Verona

28 dicembre 2017

Miralem Pjanic è il grande dubbio di Massimiliano Allegri per la trasferta contro il Verona di sabato sera . Come riportato dal sito ufficiale del club bianconero, il centrocampista bosniaco "ha interrotto l'allenamento per un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate domani, quando, alla vigilia della sfida, la Juve si allenerà nel primo pomeriggio".

Con il derby di Coppa Italia alle porte, Allegri potrebbe scegliere la via della prudenza e non rischiare in alcun modo Pjanic, anche se venerdì i medici potrebbero dare il via libera. Vero che in questo momento il bosniaco è probabilmente l'uomo più in forma dei bianconeri, ma con i muscoli c'è poco da scherzare e le alternative al tecnico toscano non mancano.



A Verona in caso di conferma del centrocampo a tre, al posto di Miralem giocherebbe Bentancur. Se invece Allegri decidesse di tornare al 4-2-3-1, ecco che Cuadrado e Mandzukic si giocherebbero un posto nel terzetto alle spalle di Higuain al fianco di Dybala e Douglas Costa.