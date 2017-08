Juve, si ferma Cuadrado: Supercoppa in dubbio. Out Szczesny

8 agosto 2017

Primi pensieri per Allegri in vista della finale di Supercoppa di domenica contro la Lazio: la Juve, infatti, deve fare i conti con un affaticamento al polpaccio destro per Cuadrado che ne mette in dubbio la disponibilità per la sfida dell'Olimpico. Probabile a questo punto che il titolare nel tridente dietro Higauin sarà Douglas Costa. Ancora out quasi sicuramente anche Wojcech Szczesny: il vice-Buffon non dovrebbe essere disponibile.