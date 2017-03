Juve, si aspettano notizie sull'infortunio di Dybala

21 marzo 2017

La Juve aspetta risposte da Dybala: l'attesa è principalmente per il responso in arrivo dall'infermeria della Nazionale argentina con cui l'attaccante è in ritiro. Gli accertamenti previsti faranno chiarezza sulla gravità del problema ai muscoli flessori della coscia sinistra patito durante la gara con la Samp. La Joya potrebbe ripartire per l'Italia per parlare di rinnovo con i bianconeri ma sullo sfondo restano sempre Barcellona e Real.

Il futuro, immediato e prossimo, di Dybala tiene dunque la Juve col fiato sospeso. In un momento cruciale della stagione sale l'attesa per conoscere l'entità dell'infortunio che ha costretto la Joya a uscire anzitempo dalla sifa di Marassi. Gli esami a cui lo sottoporrà lo staff medico della selezione albiceleste chiarirà se si tratta di un problema muscolare o di un semplice indurimento (in questo caso l'attaccante potrebbe essere disponibile già dopo la sosta).



Dopo gli accertamenti medici, Dybala, che ha voluto comunque voluto rispondere alla chiamata del ct Bauza, potrebbe volare a Torino in compagnia del procuratore Pierpaolo Triulzi per porre fine alle voci di mercato e trovare l'intesa con la Juve per il rinnovo fino al 2021. Anche se le indiscrezioni e le voci non si placano: in Spagna, infatti, si continua a parlare di un forte interesse da parte di Real e Barcellona, disposte a tutto pur di strappare ai bianconeri il loro gioiello.