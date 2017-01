Juve, Rugani: "Prendiamoci la rivincita contro il Milan"

23 gennaio 2017

Rugani torna innanzitutto sul match vintro contro la Lazio: "Abbiamo dimostrato quello che dice la nostra storia, e cioè che la Juve non sbaglia due partite di fila - sottolinea -. Quello di Firenze è stato un passo falso che ci ha fatto bene, lo abbiamo dimostrato contro la Lazio. Gli attaccanti hanno fatto un grande lavoro, sacrificandosi e aiutando molto nella fase difensiva, per poi mettere tutta la loro qualità tecnica in zona gol".



I prossimi saranno mesi caldissimi per la Juve: "Entriamo nella fase cruciale della stagione, in cui conteranno sia il lavoro fisico che quello mentale. Al momento credo sia più fondamentale il secondo, abbiamo tanti mesi davanti e dobbiamo essere solidi, per continuare a crescere e migliorare anche tecnicamente, per arrivare in fondo a competizioni come la Champions League. Il segreto sta nel volersi sempre mettere in discussione ed essere a disposizione, poi i risultati arrivano". Si chiude con una battuta sul nuovo logo bianconero presentato lunedì scorso: "Mi piace, guarda al futuro, un passo avanti. In una parola? Innovativo".