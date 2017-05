Juve, risentimento muscolare per Khedira

10 maggio 2017

E' ancora da definire con esattezza l'entità dell'infortunio rimediato ieri sera da Sami Khedira, costretto a uscire al 10' per un problema alla coscia sinistra durante la semifinale di ritorno con il Monaco. Dopo le prime valutazioni, al momento si tratta di un risentimento muscolare che verrà valutato meglio nelle prossime ore. Per il tedesco, dunque, non sembra nulla di grave in vista della finale del 3 giugno.