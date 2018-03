Juve, rinnovi in vista per Marotta, Nedved e Paratici

13 marzo 2018

Prima di tutto le fondamenta, perché la casa Juve continui a essere solida. Il presidente Andrea Agnelli ha deciso di confermare in blocco tutta la dirigenza e ha già trovato l'accordo per i rinnovi con il suo vice Pavel Nedved , l'amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Fabio Paratici . Il tutto per due semplici motivi: intanto perché "squadra che vince non si cambia" e, quindi, vale la pena proseguire il lavoro con un gruppo che ha dimostrato di essere al top in Italia e tra i migliori in Europa. Quindi perché, proprio per queste indubbie qualità, soprattutto Marotta e Paratici erano stati avvicinati, negli ultimi mesi, rispettivamente da Figc e Psg . Logica e nel segno della continuità, quindi, la decisione di blindare la dirigenza con rinnovi che sono ormai questione di dettagli e firme che arriveranno a giorni.

Il tutto nel momento più caldo della stagione e con la "squadra" di Agnelli già da tempo al lavoro per programmare l'anno che verrà. La sintonia, d'altronde, era ed è totale e, eccezion fatta, forse, per Paratici - l'avventura francese a Parigi poteva e può in effetti essere attraente -, né Nedved né Marotta hanno mai preso in considerazione la possibilità di lasciare la Juve.



A questa "triade" potrebbe tra l'altro aggiungersi, a giugno, un altro totem bianconero, quel Gianluigi Buffon che, ancora oggi, non ha deciso cosa fare l'anno prossimo. Anche in questo caso sono fitti i colloqui con Andrea Agnelli che, da parte sua, ha sempre spiegato di voler lasciare a Gigi la decisione. Quale che sia, in ogni caso, un posto nella Juve per lui ci sarà sempre. In campo o al fianco di una dirigenza solida e confermatissima.