Juve, primi gol per Cristiano Ronaldo

05/08/2018

In attesa di quelli che contano, primi gol per Cristiano Ronaldo con la maglia della Juve. Sono arrivati nella partitella a ranghi misti disputata dai bianconeri alla Continassa con la Juve Under 23. Primi centri anche per Dybala e Cuadrado. Mercoledì il gruppo sarà quasi al completo con il rientro della squadra dalla tournée americana e di Mandzukic. Venerdì sarà la volta di Matuidi.

Dopo l'allenamento del mattino a Torino Cristiano Ronaldo si è spostato a Milano per un pomeriggio di shopping insieme alla fidanzata Georgina. La coppia non è passata inosservata nel quadrilatero della moda. Decine di passanti si sono fermati per fotografarli mentre passeggiavano, entrando in alcune boutique di via Montenapoleone.