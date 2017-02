Juve, Pjanic vola basso: "Scudetto? E' ancora lunga"

6 febbraio 2017

Il bosniaco, sbocciato da quando Allegri è ricorso al 4-2-3-1 tutto qualità, parla del momento della squadra. "La condizione è buona, stiamo giocando bene e subiamo poco. Ieri abbiamo affrontato un avversario complicato, ma in casa abbiamo sempre dimostrato la nostra forza, perdiamo pochi punti e si è visto il perché. Anche il pubblico è stato fantastico, fin da quando siamo entrati in campo per il riscaldamento. È bello sentire la spinta dei nostri tifosi e vogliamo ripagarli con i trofei".



La concentrazione deve però rimanere alta. "Ora ci sarà la fase più importante del campionato e dovremo essere pronti. Più andiamo avanti e meno avremo possibilità di sbagliare. Dietro non molleranno e noi dobbiamo semplicemente continuare così. Il cammino verso lo scudetto è ancora lungo, ma siamo sulla buona strada".



Una vittoria a Crotone potrebbe significare nuova fuga. "La partita contro il Crotone non è semplice, perché arriva subito dopo il successo sull'Inter, ma dobbiamo prendere i tre punti fondamentali per tenere a distanza Roma e Napoli".



Sul rapporto con Higuain. "Con Gonzalo mi trovo bene, sia fuori che in campo. Ieri è stato lui a mettermi davanti alla porta, ho sbagliato e potevo sicuramente fare meglio. La nostra intesa sta migliorando, come quella con tutti i compagni. In questa squadra ci sono giocatori fenomenali ed è facile capirsi. Meglio un assist o un gol? Per me è lo stesso. Metto sempre la squadra davanti a tutto".



In chiusura svela la particolare sfida con Dybala sui calci piazzati. "Risolvere le partite con i calci piazzati è un'arma in più e noi abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori bravi. Ci fermiamo spesso a fine allenamento a provarli. Con Dybala facciamo anche delle sfide. Per ora siamo 2-2".