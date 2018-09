Juve, Pjanic: "Crediamo al sogno Champions"

09/09/2018

"Sono rimasto anche per questo obiettivo e sono felice di essere alla Juve, voglio crescere qui e continuare ad aiutare il mio club a vincere trofei - ha continuato -. La Champions è uno degli obiettivi di questa squadra, ma facciamo un passo per volta. Prima pensiamo al campionato, poi inizierà la Champions e per ora siamo sulla buona strada e vogliamo continuare così". "Ronaldo? Ha vinto tantissimo, è uno dei più grandi giocatori di sempre - ha proseguito Pjanic, parlando di CR7 -. Averlo in squadra è qualcosa in più e siamo molto contenti di averlo. Speriamo ci aiuti per fare qualcosa in più degli anni scorsi". Infine una battuta sul futuro: "Sono felice di dove sono e va bene così. Alla Juventus fino a fine carriera? Vediamo, ho ancora tanti anni da giocare...".