Juve, Pjaca: "Ora sto bene, vogliamo vincere tutto"

18 gennaio 2017

L'infortunio è finalmente alla spalle. Marko Pjaca vuole recuperare il tempo perduto. "Bello essere tornato, la gamba non mi fa più male, ora devo lavorare per trovare il ritmo partita - ha detto a Jtv - Sono orgoglioso delle parole del mister su di me: io penso a impegnarmi il più possibile per farmi trovare pronto, e ovviamente di giocare il più possibile. Vogliamo vincere lo Scudetto, la Coppa Italia e andare più avanti possibile in Champions".