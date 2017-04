Juve, parte il countdown scudetto

16 aprile 2017

Per un piccolo scherzo del destino potrebbe accadere tutto contro uno dei due rivali storici nello stretto giro della settimana che va dal 6 al 14 maggio . Prima il derby con il Torino , a 360' minuti abbondanti dal traguardo. Quindi la sfida dell'Olimpico contro la Roma . Al netto della scaramanzia di Allegri - o del suo pragmatismo -, per lo scudetto della Juve non si tratta ormai che di attendere il giorno buono per far saltare i tappi allo champagne. L'obiettivo, parola di Max, sono i 91 punti, "perché la Roma può ancora arrivare a 90". Quindi, se tutto fila liscio, tre vittorie e un pareggio tra Genoa (in casa), Atalanta (fuori), Torino e Roma .

Calendario alla mano, vale a dire considerando anche gli impegni della banda di Spalletti, il sesto scudetto consecutivo dei bianconeri potrebbe arrivare nello scontro diretto dell'Olimpico. Nelle prossime tre settimane Juve e Roma hanno un calendario piuttosto simile: una match decisamente alla portata - il Genoa in casa per Allegri, il Pescara il trasferta per Spalletti -, il derby e due trasferte delicate - l'Atalanta per la Juve, il Milan per la Roma. Facile, quindi, pensare che la distanza di otto punti possa rimanere invariata o quasi.



Roma-Juve potrebbe quindi essere l'appuntamento da segnarsi in rosso o, per dirla diversamente, l'ultima possibilità dei giallorossi di rinviare la festa di Higuain e compagni. Il tutto con l'incognita Champions - che potrebbe pesare sul cammino dei campioni d'Italia - ma anche con quel tanto di agitazione che l'avanzata del Napoli potrebbe insinuare tra i romanisti. Il Napoli, già, perché mentre davanti incrociano i guantoni per uno scudetto ormai praticamente solo da assegnare, Sarri continua la sua rincorsa al secondo posto pur dovendo fare i conti con quattro trasferte nelle ultime sei partite. Questo il cammino che aspetta Juve, Roma e Napoli.





Juventus p. 80 Roma p. 72 Napoli p. 70 GENOA Pescara Sassuolo Atalanta LAZIO Inter TORINO Milan CAGLIARI Roma JUVENTUS Torino CROTONE Chievo FIORENTINA Bologna GENOA Sampdoria

* In maiuscolo le gare in casa