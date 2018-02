Juve, out Higuain e Bernardeschi: il Pipita potrebbe tornare il 3 marzo

19 febbraio 2018

Infermeria piena a Vinovo. La gara dell'Olimpico ha lasciato infatti in eredità due ko pesanti per Allegri. A meno di clamorosi recuperi lampo, Higuain sarà fuori dai giochi fino a inizio marzo. Stando al bollettino medico bianconero, l'argentino dovrebbe saltare sicuramente la gara interna con l'Atalanta e con molta probabilità anche il replay di Coppa Italia, rientrando poi contro la Lazio in vista del ritorno di Champions contro il Tottenham del 7 marzo. Una tegola pesante per Allegri, che dovrà affrontare le prossime gare senza il suo bomber.



Ma l'infortunio di Higuain non è l'unico a preoccupare il tecnico bianconero. Col Torino si è fermato infatti anche Bernardeschi, che ha riportato un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro. Per l'ex viola si parla di almeno un mese di stop. Ma la situazione dovrà essere valutata più attentamente nei prossimi giorni. Tutto dipenderà da quanto sono stati sollecitati i legamenti nello scontro con Rincon, ma sicuramente fino al ritorno contro gli Spurs Fede non sarà a disposizione.