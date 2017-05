Juve, ora per lo scudetto serve battere il Crotone

14 maggio 2017

La brusca frenata bianconera delle ultime settimane (due pari e una sconfitta nelle ultime tre giornate) ha permesso alla Roma di portarsi a -4 e, a questo punto, anche il Napoli torna ufficialmente in corsa per lo scudetto visto che i punti di distanza dalla vetta - con due giornate ancora da giocare - sono soltanto cinque.



Se la matematica dice che è ancora tutto aperto, il campionato in realtà ci dice che la Juve rimane a un passo dal sesto scudetto consecutivo, anche perché le ultime due gare della Signora sono tutt'altro che impossibili: domenica prossima allo Stadium col Crotone, per poi chiudere in casa di un Bologna che non ha più nulla da chiedere a questa stagione.



La Roma comunque, come dimostrato nelle ultime settimane e in particolare stasera, si giocherà fino in fondo le sue carte a cominciare dalla gara col Chievo e poi in casa contro il Genoa. Due vittorie molto probabilmente non basteranno per scavalcare la Juventus e lo stesso discorso vale per il Napoli, che chiuderà contro Fiorentina e Sampdoria. Certo è che tre squadre in cinque punti, a due giornate dal termine, sono il manifesto di un campionato dove nessuna ha mai mollato fino alla fine.