Juve, niente prova tv per Chiellini: con l'Atalanta ci sarà

20 febbraio 2018

Sospiro di sollievo per Chiellini, che domenica sarà regolarmente a disposizione per Juve-Atalanta. Non è stata infatti utilizzata la prova tv per l'episodio avvenuto nel derby col Torino, con il bianconero che al 58' aveva colpito al volto Belotti durante un'azione di gioco. Il Giudice sportivo ha invece squalificato per un turno sei giocatori: Goldaniga (Sassuolo), Milenkovic e Badelj (Fiorentina), Felipe (Spal), De Maio (Bologna), Perica (Udinese).