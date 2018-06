Juve-Napoli, insulti tra Under 15: "Usate il sapone!"

11/06/2018

Brutto episodio al termine della semifinale scudetto Under 15 tra Juventus e Napoli, vinta dai bianconeri 3-0. Le celebrazioni nello spogliatoio dei vincitori per il passaggio del turno sono sfociate in un coro razzista: "Sarò con te, ma tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone!". Il video pubblicato da uno dei ragazzi, che poi lo ha rimosso scusandosi, ha scatenato le polemiche. La Juve indagherà sull'accaduto.