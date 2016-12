Juve, Marotta: "Il Milan rinuncia alla Supercoppa? Non credo"

21 dicembre 2016

Comunque sia, Marotta condivide la scelta di giocare la Supercoppa italiana all'estero. "Perché andare a giocare così lontano dall'Italia? Perché è uno spot per il calcio italiano e ritengo che sia positivo da tutti i punti di vista. Non è il primo anno che facciamo scelte del genere e per me è una decisione giusta, quello che è successo al Milan lo abbiamo saputo appena arrivati a Doha e devo parlare con Galliani per saperne di più", ha aggiunto parlando alla Rai.



Sulle parole di Berlusconi : "Cambiare gli arbitri? Per noi non è un problema, noi restiamo vincenti e partiamo per trionfare sempre, come racconta il nostro palmarès. Intanto abbiamo cominciato a cambiare tutte le bandierine del calcio d'angolo nel nostro Stadio che - caso unico in Italia - portano il logo della Juventus".



"Abbiamo vissuto un 2016 straordinario e vogliamo coronarlo al meglio vincendo quello che in contemporanea è il primo trofeo della stagione e l'ultimo dell'anno solare", ha concluso.