Juve, Marotta: "Grande ammirazione per Sarri e il Napoli"

19 marzo 2018

Beppe Marotta si complimenta con i rivali nella corsa scudetto: " Nutro per il Napoli e per Sarri una grande ammirazione . In Italia c'è una bella lotta e il nostro è uno dei pochi campionati europei ancora in dubbio" ha detto l'ad della Juventus , intervenuto al premio Maestrelli a Montecatini. "Essere su tre fronti può creare un dispendio di energie, ma ci dà anche motivazioni forti in vista del finale di campionato" ha aggiunto.

Marotta ha parlato della sfida per il titolo e di un campionato che resta avvincente, a differenza di quanto avviene in giro per il Vecchio Continente dove tutti i maggiori campionati sono già praticamente decisi: "Quella col Napoli è una bella lotta, il nostro è forse l’unico campionato ancora aperto tra quelli europei. A testimonianza che il nostro calcio è comunque interessante, il più bello e competitivo. Grande ammirazione per Sarri e il Napoli: statisticamente hanno realizzato il maggior numero di punti nella storia della società".



E visti i complimenti a Sarri, all'ad è stato chiesto se potrebbe mai, un giorno, sceglierlo come allenatore: "È tra i migliori allenatori in circolazione, poi è chiaro che ognuno ha le sue caratteristiche e si deve adattare all'ambiente. Quando si scelgono gli allenatori si fanno altre considerazioni, però ritengo Sarri una tra le più belle sorprese tra gli allenatori italiani e internazionali".



Sulla sua Juve Marotta ha aggiunto: "Abbiamo costruito una rosa competitiva sia a livello di qualità che numerico. Allegri può far ruotare i calciatori a piacimento, come meglio crede".