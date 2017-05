Juve, Marotta e i giovani: "Fondamentali le seconde squadre"

19 maggio 2017

"La storia della Juve parla di un palmares ricco di successi anche fra i giovani": è il concetto espresso da Beppe Marotta ai tifosi J1897 Member, allo Juventus Stadium. Il dg bianconero ha spiegato: " Abbiamo il dovere di far crescere giovani campioni in casa. In Italia, purtroppo, non è come in Spagna ed il ragazzo che esce dalla Primavera deve interrompere la crescita. L'auspicio è che si riesca a capire l 'importanza della seconda squadra ".

La Juve si pone la crescita delle giovani promesse come vero e proprio obiettivo. E la Cantinassa, il nuovo centro sportivo bianconero sarà il luogo dove tutto ciò potrà succedere: "Alla Continassa andrà la prima squadra e, forse, la seconda squadra. I modelli di riferimento, penso alla Spagna, hanno le seconde squadre mentre in Italia non ci sono. Quando si conclude il settore giovanile ci si ferma, il giovane calciatore non trova sbocco nella prima squadra perché non è ancora pronto. Tanto più è alto il livello, tanto è difficile l'inserimento" ha speigato l'ad.



Da noi spesso le società sono costrette a mandare in prestito i propri talenti: "In questo modo si perde il fattore di crescita dato dalla qualità

dei giocatori con cui si allenerebbero. Il calcio italiano deve capire che le seconde squadre sono propedeutiche all'ingresso in prima squadra".