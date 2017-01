Juve, Marotta: "Allegri rimane con noi"

15 gennaio 2017

Beppe Marotta allontana le voci di mercato secondo le quali Allegri lascerà la Juventus al termine della stagione: "Sono i media che ne parlano, ma Allegri è al terzo anno con noi - dice l'a.d. bianconero a Premium Sport -. E' un allenatore vincente e non capisco come si possa pensare che ci sia la necessità di cambiare". Su Evra : "Non c'è nessun aggiornamento, ha il contratto in scadenza e sta valutando cosa fare per il suo futuro".

La Juve intanto ha bloccato il promettente Orsolini per la prossima stagione: "E' un talento che va valorizzato, come va valorizzato e tenuto in considerazione il made in Italy - spiega Marotta -. Bisogna avere il coraggio di comprare giovani italiani e dargli il tempo di crescere. Rincon? E' un'opportunità che si è creata dal mercato: un giocatore come lui nel centrocampo già forte della Juve non c’era".