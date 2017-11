Juve, Marotta: "Mai in un altro club"

12 novembre 2017

Beppe Marotta dice tutto, senza giri di parole. L'amministratore delegato della Juve, intervistato da Il Giornale, ha parlato a 360°: "Il mio percorso non è finito. C’è questa sfida di volere a tutti i costi arrivare alla Champions. Poi non mi vedrei in un'altra società; quando Agnelli lo vorrà, mi vedo in ambito federale". Sul mercato, invece, promette: "Abbiamo già preso Caldara, ma in estate servono altri rinforzi in difesa".

Il Var può essere la motivazione per il settimo scudetto, per zittire chi dice da sempre che la Juve è favorita? "Noi comunque abbiamo l’obbligo di vincere. Siamo costruiti per lo scudetto, non conquistarlo sarebbe una sconfitta. Non temiamo il Var, anzi può legittimare le nostre vittorie. Ad esempio noi abbiamo già tirato gli stessi rigori - tre - della scorsa stagione. Poi li abbiamo sbagliati...".



L'addio di Bonucci: "Premetto che Allegri non è la causa della cessione. Eravamo preparati perché nelle discussioni che normalmente si fanno erano emerse delle insoddisfazioni del giocatore". Discorso diverso per Dani Alves: "Fulmine a ciel sereno. Lui ha fatto una scelta che sembrava essere il City, poi è arrivato il Psg. C’è stato un momento di contrasto, perché ho fatto valere il rispetto del professionista nei confronti della Juventus".



Sulla Juve attuale: "È la più forte? Si dice sempre che l’ultima è la più forte. Io dico che questa è la squadra più equilibrata".