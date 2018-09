Juve: Marotta è il miglior manager d'Europa

24/09/2018

Cristiano Ronaldo non ha vinto il premio Fifa come miglior giocatore della stagione passata, ma la Juve può sorridere con Beppe Marotta. Non a Londra, ma a Madrid il direttore generale bianconero è stato premiato come miglior manager d'Europa. Sul sito dei campioni d'Italia si legge: "A decretarlo ufficialmente è il WFS Industry Awads - Best Executive, il riconoscimento assegnato quest'anno all'amministratore delegato della Juventus e consegnatogli dal Presidente della Liga Javier Tebas, durante la cerimonia tenutasi questa sera al Teatro Goya di Madrid, alla presenza dei rappresentanti di FIFA, UEFA, CONCACAF, CONMEBOL, ECA e dei più prestigiosi club del calcio europeo e mondiale".