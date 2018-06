Juve, Marchisio vuol restare: ma spunta l'ipotesi Monaco

5 giugno 2018

Nulla, dunque, è ancora deciso per Marchisio. Dopo un'annata vissuta ai margini della rosa, il Principino cerca spazio e continuità, mettendo sempre la Juve in pole tra le sue scelte. Le parole del padre, del resto, non lasciano spazio a interpretazioni. Da una parte si registra il fastidio per il trattamento di questa stagione e la voglia di tornare a essere protagonsita in campo, dall'altra l'attaccamento alla maglia e la volontà di proseguire l'avventura in bianconero. "Se ci sarà la volontà da parte della società di fare altre valutazioni, noi agiremo di conseguenza - ha precisato Stefano Marchisio, passando la palla a Marotta - . Sta alla Juve".









Altrimenti sarà addio. Un divorzio doloroso, che consentirebbe però a Marchisio di restare vicino a Torino e ritrovare stimoli e continuità visto lo scarso utilizzo che ne ha fatto Allegri nel corso della stagione. Il Principino è uno degli ultimi senatori juventini e la sua eventuale partenza, che farebbe seguito all'addio di Buffon, sarebbe ancor più sofferta. Ma non è un mistero che il 32enne cresciuto nelle giovanili juventini stia facendo dei seri ragionamenti sul futuro non rientrando più nei piani di Allegri come prima scelta.



Nella stagione appena conclusa, Marchisio ha trascorso in campo poco più di mille minuti per un totale di 20 presenze tra tutte le competizioni arricchite da un solo assist. Per questo l'addio alla Juve potrebbe concretizzarsi e l'ultima idea porta dritti a Montecarlo. Monaco, infatti, sarebbe una soluzione gradita anche per motivi familiari e personali, visto che in questo modo il Principino si allontanerebbe da Torino solo di qualche chilometro. Cina e Stati Uniti al momento non sembrano opzioni fattibili per il centrocampista, che vorrebbe comunque trovare maggior minutaggio e magari affrontare nuove sfide. Non è da escludere nemmeno l'ipotesi di un prestito nel club monegasco, con la possibilità di rientrare alla Juve dopo essersi rigenerato e ritrovato.