Juve, Marchisio: "Sceglierò a breve la destinazione migliore". E saluta i compagni per l'ultima volta

22/08/2018

In un lungo post social, Claudio Marchisio ha ribadito il suo amore per la Juve e ha spiegato come si sta preparando a un futuro lontano dai bianconeri. "Sono gli ultimi giorni a Torino, sceglierò la destinazione migliore per me e la mia famiglia. Adesso andrò a salutare i miei compagni, vi terrò informati", ha scritto ai tifosi. Tante le possibili mete: Monaco e Nizza in Francia, Atletico, Siviglia e Betis in Spagna, Sporting in Portogallo.