Juve: Marchisio out contro il Milan, Buffon non convocato. Le condizioni di Lemina

24 gennaio 2017

Ventitrè i convocati dal tecnico della Juve Allegri per i quarti di Coppa Italia contro il Milan. Ancora out Marchisio, non c'è Buffon. In lista Mattiello. Intanto, riguardo alle condizioni di Lemina, il club bianconero tramite il sito ufficiale ha fatto sapere che "il giocatore risulta affetto da lombalgia, accusata nel corso della Coppa d'Africa, con riscontro strumentale di edema osseo, meritevole di ulteriori verifiche e monitoraggio clinico".