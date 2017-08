Juve: Marchisio fuori un mese, problemi al ginocchio sinistro

25 agosto 2017

La Juve perde Marchisio per un mese. In seguito a problemi al ginocchio sinistro, già operato nel 2016, il centrocampista bianconero è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali ad opera del dott Cugat a Barcellona. "Ne è e emersa la necessità che il giocatore venga sottoposto a terapie specifiche e a un lavoro di rinforzo muscolare - si legge nel comunicato Juve - Per tale ragione non sarà disponibile per le prossime 3/4 settimane".

Marchisio era accompagnato dal Dott. Claudio Rigo, responsabile Sanitario della Juve. Il centrocampista salterà la trasferta di Barcellona per la prima giornata di Champions League, in programma il 12 settembre. In campionato non ci sarà nella trasferta di Marassi contro il Genoa, allo Stadium contro il Chievo, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, in casa contro la Fiorentina e nel derby contro il Torino. Potrebbe rientrare il 27 settembre nella seconda giornata di Champions in casa contro l'Olympiacos. Marchisio deve dare forfait anche per il doppio impegno della Nazionale nelle qualificazioni mondiali contro Spagna (2 settembre) e Israele (5 settembre).