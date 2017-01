Juve, Marchisio: "Firenze è il passato, guardiamo avanti"

17 gennaio 2017

Il ko con la Fiorentina non deve lasciare strascichi in casa Juve . Parola di Claudio Marchisio , che pensa già al futuro: "Sappiamo che quella di Firenze non è stata un'ottima prestazione, ma ora bisogna solo guardare avanti - dice il centrocampista bianconero a Sky -. E' questa la cosa più importante. Abbiamo un esame ogni tre giorni, dobbiamo farci trovare sempre pronti e pensare ogni giorno a dove e come migliorarci".

Gli obiettivi per questa stagione sono chiari: "Per il 2017 sicuramente mi auguro tutto quello che si aspettano tutti i miei compagni e tutti i tifosi, continuare ad alzare trofei importanti. Siamo già molto contenti di aver vinto 5 scudetti di fila, ma l'obiettivo è non fermarsi mai e migliorarsi sempre, non soltanto alzando un trofeo ma nel quotidiano. Sappiamo di avere una rosa molto importante e di qualità, ma per esprimerci al meglio bisogna lavorare nel quotidiano perché con il talento da solo non vai da nessuna parte".