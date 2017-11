Juve, Marchisio è tornato: "Ho passato due mesi difficilissimi"

9 novembre 2017

Claudio Marchisio è tornato a giocare e si è messo alle spalle un altro periodo duro della sua carriera. " I due mesi di stop per il problema al flessore sono stati più difficili dei sei mesi dopo l'intervento al ginocchio ", ha spiegato il "Principino" a margine dell'inaugurazione della mostra per celebrare i 120 anni della Juve. Poi sul campionato: " L'obiettivo adesso è recuperare il primo posto in classifica ".

"Il campionato è una corsa a tappe e dobbiamo viverlo così- ha spiegato Marchisio -. Avevamo perso qualche posizione, ma la vittoria in una partita che era diventata difficile ci ha permesso di limare qualche punto al Napoli". "È stata sicuramente una giornata importante - ha proseguito -. Questo deve farci ragionare di partita in partita, sapendo che dopo la sosta avremo un calendario sicuramente non facile".



Poi ancora sull'infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per due mesi: "Un problema abbastanza importante, ma siamo riusciti a curarlo e a tornare in campo. Una soddisfazione tornare a giocare, non pensavo di farcela senza crampi".



Infine sulla Nazionale e sulla doppia sfida dei playoff con la Svezia: "Ho sentito i miei compagni in questi giorni e sono che sono molto motivati. Come lo dobbiamo essere tutti noi tifosi italiani dal di fuori e dare fiducia il più possibile alla nostra nazionale possa raggiungere il mondiale che lo vogliamo tutti".